28.02.2020

Издание подготовила хранитель музейной коллекции «Редкая книга» Ирина Зайцева, сообщает пресс-служба музея.

Книга получила название «Комнатная библиотека Екатерины II: Опыт реконструкции». Автор показал императрицу как увлеченного исследователя, тонко чувствующую женщину, бабушку и беззаботную дачницу.

Документы, которые позволили реконструировать комнатную библиотеку Екатерины, хранитель обнаружила в архивах. Они публикуются впервые. Ранее книговеды называли это собрание мифом, не зная ни численности, ни состава, ни местонахождения книг.

Екатерина не вела учета своих книг, не имела особых книжных знаков и особенностей переплета, поэтому ее книги сегодня трудно идентифицировать. В числе представленных на выставке документальных свидетельств оказались собственноручные записки императрицы, в которых приводится перечень необходимых ей книг, счета книгопродавцев на покупку книг, заказанных для комнатной библиотеки, описи библиотеки, составленные в разные годы царствования Екатерины.

Обширная эрмитажная библиотека Екатерины II является частью императорской художественной коллекции. Личная библиотека императрицы формировалась в соответствии с ее личными вкусами и потребностями.