28.02.2020

Всего за 2019 год в Московской области обнаружено 20 новых памятников археологии, сообщает ТАСС.

Находки были сделаны участниками Подмосковной экспедиции Института археологии (ИА) РАН. В числе редких памятников за минувший год был обнаружен также древнерусский курганный могильник, сообщила руководитель экспедиции, заместитель директора ИА РАН Ася Энговатова.

Стоянка среднего каменного века (IX-V тыс. до н.э.) найдена в поселке Брикет Рузского района. Поселение эпохи бронзы (II тыс. до н.э.) обнаружено в окрестностях платформы Кабаново Горьковского направления МЖД.

Кроме того, у деревни Кулаково под Жуковским найдены два поселения раннего железного века и раннего средневековья (I тыс. н.э.). В черте города Дубна обнаружен древнерусский курганный могильник XI-XIII вв., рассказала Энговатова на полях семинара «Археология Подмосковья», который прошел в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре.