28.02.2020

На экспозиции представлены 188 работ всемирно известного художника.

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом «Связь времен и фондом «Гала-Сальвадор Дали». О том, что с 28 января посещаемость экспозиции побила рекорд, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов выставки.

«За первый месяц работы выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" посетило около 300 тысяч человек, что является абсолютным рекордом для России», – говорится в сообщении.

По словам главы правления культурно-исторического фонда «Связь времен», директора Музея Фаберже Владимира Воронченко, организаторы не ожидали настолько высокого интереса к проекту. Сейчас они делают все возможное, чтобы предоставить возможность увидеть шедевры Дали всем желающим в более комфортных условиях.

В среднем выставку посещают более 10 тысяч посетителей в день. По информации испанских коллег выставка в Москве стала самой посещаемой выставкой Сальвадора Дали за пределами Испании за всю историю.