28.02.2020

Самое свежее издание 2018 года было выпущено в Ираке.

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской получила от официального представителя МИД РФ издания на арабском, румынском, португальском, хорватском и шведском языках.

Как говорится в сообщении Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», сразу пять «Капитанских дочек» А. С. Пушкина доставлены по дипломатическим каналам в отдел краеведения библиотеки. «Это книги, выходившие в разных странах в 50-е,70-е и 80-е годы ХХ века», – говорится в сообщении.

Таким образом Захарова поддержала совместный проект, инициированный Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» и главной библиотекой Оренбуржья в 2015 году. Коллекция книг, выпущенных на разных языках, в разных странах мира и в разное время, пополняется сотрудниками и гостями библиотеки.

Сегодня в коллекции более 200 книг. Среди них эксклюзивное библиофильское издание Т. Готье и первое издание «Капитанской дочки» на французском, переводы на иврит и на языки бывших союзных республик, отметили в фонде «Евразия».