28.02.2020

Премьера пьесы состоится на английском языке.

Постановку представит ее создатель, генпродюсер бюро «Okko Театр» драматург Иван Вырыпаев. В спектакле участвует американская актриса Джордан Роуз Фрай.

Премьера состоится в Арт-центре Барышникова в Нью-Йорке, сообщили ТАСС в пресс-службе бюро. По словам представителя пресс-службы, «Июль» считается одним из ключевых текстов Вырыпаева, в котором насущные социальные и духовные проблемы рассматриваются с помощью гипер-натуралистических сцен.

«Этo изящный мoнoлoг для женщины-актрисы, кoтoрая oт первoгo лица рассказывает истoрию деревенскoгo мужчины с психическим забoлеванием o егo oбреченнoм пoиске спасения», – отметили в пресс-службе.

Перевод текста на английский подготовила Саша Дагдейл. Постановка пройдет в сопровождении оригинальной партитуры композитора Яцека Йендрасика, которая будет исполняться на сцене вживую. Сценографию обеспечила Анна Мет, костюмы – Катажина Левинска.