28.02.2020

На экспозиции будут показаны редкие издания и артефакты из жизни писателей-эмигрантов.

Выставка откроется в музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Зрители увидят выпущенные в Берлине «Четки» Ахматовой, а также изданный во Франции литературный журнал русской эмиграции «Современные записки», сообщается на официальном портале управления культуры Екатеринбурга.

Экспозиция получила название в честь одного из самых известных произведений Ивана Бунина. «Дни, которые для многих миллионов русских эмигрантов после революции растянулись на долгие годы», – говорится в сообщении.

В экспозицию вошли экземпляры белогвардейской прессы, редкие издания того периода и прижизненные издания писателей – Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Марины Цветаевой и других.

На выставке будут представлены вещи из повседневной жизни эмигрантов за границей – косметические аксессуары жен и подруг писателей-эмигрантов, музыкальная шкатулка с мелодией «Боже, царя храни».