28.02.2020

Экспозиция открылась в филиале музея – Доме-музее А. Н. Островского.

Выставка пройдет с 28 февраля по 15 марта. Будут представлены работы студентов факультета сценографии ГИТИСа, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Свои работы-портреты на выставке покажут студенты двух курсов факультета, будущие художники сценического костюма. Всего в двух залах экспозиции будут размещены 14 проектов, каждый из которых представляет собой фотопортрет в полный рост и фрагмент рабочего места участника выставки.

Визуальную инсталляцию дополнят предметы и небольшие тексты-эссе, объясняющие характер художника. Содержательную часть раскроют творческие работы — эскизы к спектаклям, композиции творческих учебных заданий, инсталляции и макеты костюмов на манекенах.