В Бахрушинском музее стартует выставка работ студентов ГИТИС «Мастерская костюма»
28.02.2020
Экспозиция открылась в филиале музея – Доме-музее А. Н. Островского.
Выставка пройдет с 28 февраля по 15 марта. Будут представлены работы студентов факультета сценографии ГИТИСа, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.
Свои работы-портреты на выставке покажут студенты двух курсов факультета, будущие художники сценического костюма. Всего в двух залах экспозиции будут размещены 14 проектов, каждый из которых представляет собой фотопортрет в полный рост и фрагмент рабочего места участника выставки.
Визуальную инсталляцию дополнят предметы и небольшие тексты-эссе, объясняющие характер художника. Содержательную часть раскроют творческие работы — эскизы к спектаклям, композиции творческих учебных заданий, инсталляции и макеты костюмов на манекенах.
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