28.02.2020

Партию Ромео в опере Беллини исполнит солистка театра им. Н. Сац Мария Козлова-Юрковская.

Сценическую версию оперы «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини, партию Ромео в которой исполняет женщина, российские зрители увидят впервые. Премьера состоится в пятницу в Театральном зале Московского международного Дома музыки (ММДМ).

Как сообщила ТАСС режиссер Елизавета Корнеева, спектакль был создан в Доме актера как студенческая инициатива ГИТИС и получил высокую оценку. «Дом Музыки и мы сошлись на том, что надо сделать какую-то более масштабную версию спектакля», – сказала она.

Наведя справки, авторы поняли, что опера «Капулетти и Монтекки» Беллини до сих пор ставилась в России только в концертной версии, поэтому решили обратиться к сценическому формату.

Опера подготовлена молодой командой постановщиков и исполнителей, выпускников Московской консерватории и ГИТИСа, солистов московских музыкальных театров и оркестра «Новая Москва».