28.02.2020

На экспозиции представлены рукописи, документы, награды и многое другое.

Выставочный проект «Переполненный Россией. В поисках правды» начал работу в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы». Экспозиция размещена в четырех залах, каждый из которых показывает Абрамова и его творчество через литературу, театр, живопись и фотографию.

Как рассказала ТАСС куратор проекта Наталья Едовина, организаторы не ставили себе целью рассказать биографию Абрамова. Во главе выставки – его гражданская позиция, его правда.

«Вo всех егo прoизведениях, егo интервью, егo выступлениях на первoм месте правда истoрии, правда жизни, челoвеческих oтнoшений. Мы сделали акцент именнo на этoй стoрoне егo. И, кoнечнo, как пoлитика, как oбщественнoгo деятеля егo малo знают, эта стoрoна егo пoчти неизвестна. Для нас этo некий другoй Абрамoв», – пояснила Едовина.

На выставке представлены рукописи писателя, личные вещи, документы, награды, письма и иллюстрации к произведениям. Впервые демонстрируется графика художницы из Санкт-Петербурга Елены Натаревич, которой проиллюстрированы повести «Пелагея» и «Алька».