28.02.2020

Обучение прошли преподаватели общеобразовательных школ и дополнительного образования.

В Архангельске состоялся первый выпуск подготовительных курсов кинопедагогики для учителей. Об этом рассказала ТАСС директор Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open Тамара Статикова.

По ее словам, курсы стали совместным проектом фестиваля, Ассоциации кинопедагогов России и Института открытого образования Архангельской области.

Кинопедагогика – новое, инновационное направление для Архангельской области, отметила она. Благодаря институту открытого образования удалось слаженно организовать курсы, подчеркнула Статикова.

Предварительно планировалось подготовить около 30 педагогов. Однако заявок оказалось так много, что группа была расширена до 40 участников. Преподаватели общеобразовательных школ и педагоги дополнительного образования из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Шенкурского, Плесецкого, Устьянского и Коношского районов учились основам создания фильмов, освоив теоретическую и практическую часть.

«Мы придумали современную историю, мы рассказали о семье, которая погружена в цифровизацию», – рассказала преподаватель Заостровской школы Мария Корзина.