28.02.2020

В рамках мероприятия пройдут воркшопы, семинары, мастер-классы, перформансы и лекции.

В симпозиуме примут участие российские и зарубежные художники. Созданные в ходе мероприятия работы лягут в основу формирования республиканского фонда современного искусства.

Как рассказала ТАСС руководитель проекта «Каньон», художник Патимат Гусейнова, проект стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, итоги которого были подведены в феврале. Сумма гранта составит более 2,7 миллиона рублей.

По словам Гусейновой, в Дагестане есть очень хорошие художники, работающие в современном жанре, но нет площадки и музея современного искусства, в котором могли бы экспонироваться их работы. «Хочется, чтобы такая площадка была создана, и наш проект позволит сделать первые шаги в этом направлении – приедет группа художников из-за рубежа, они создадут по две-три работы, какое-то количество из них останется в республике, войдет в фонд современного искусства Дагестана», – пояснила она.

Сулакский каньон был выбран местом проведения арт-симпозиума как одна из дагестанских «жемчужин», привлекающая туристов. Также имело значение наличие инфраструктуры.