28.02.2020

В числе объектов парка будет музей истории мультипликации с экспонатами от киностудии.

Совместное создание детского культурно-образовательного и досугового парка в Ярославле предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, который заключили киностудия «Союзмультфильм» и Историко-культурный комплекс им. Е.А. Анкудиновой «Вятское».

Как рассказал директор киностудии Борис Машковцев, Ярославская область – то место, где у «Союзмультфильма» появились прекрасные партнеры. «У "Союзмультфильма" очень много активностей, которые связаны не с производством, а с тем, как подарить жизнь нашим персонажам за пределами студии», – отметил директор студии.

По его словам, в Ярославле будет создан один из первых филиалов Детского центра киностудии, в котором можно будет самостоятельно заниматься мультипликацией.

Первым шагом станет открытие в Вятском весной 2020 года выставки «Гофманиада», посетители которой смогут познакомиться с оригинальными куклами и декорациями кукольного фильма. По планам создателей, в парке будет несколько развивающих и развлекательных зон, в том числе детский центр «Союзмультклуб» с возможностью обучения детей основам анимации и производству собственных мультфильмов.