27.02.2020

О его смерти сообщил официальный сайт учреждения.

Туманов был учеником Зиновия Корогодского и Льва Додина, номинантом «Золотой маски» и лауреатом ряда престижных профессиональных наград. Его смерть стала невосполнимой утратой для театра и огромной потерей для всего театрального искусства, говорится в сообщении.

Творчество Туманова было связана с разными театрами в России и Литве. Режиссер работал в Вильнюсском театре русской драмы, в котором поставил около 30 спектаклей.

В Санкт-Петербурге Туманов был одним из ведущих режиссеров театра, работал в Малом драматическом театре, был сорежиссером постановок своего учителя Додина – «Любовь под вязами» и «Вишневый сад», а также поставил ряд собственных спектаклей.

Туманов работал и в Молодежном театре на Фонтанке, в репертуаре которого сейчас представлены его постановки «Поздняя любовь» по Александру Островскому и «Фантазии Фарятьева» Аллы Соколовой.