27.02.2020

Указ президента России размещен на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Певец Юрий Антонов, актрисы Малого театра Ирина Муравьева и Лилия Юдина удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Кроме того, тем же указом за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность награждены ряд сенаторов. Арсен Фадзаев и Сергей Цеков получили ордена Александра Невского, Иван Кулабухов – орден Почета, Владимир Кравченко – орден Дружбы, Виктор Павленко – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.