27.02.2020

Выставка будет работать до 16 апреля.

Открытие экспозиции состоится 27 февраля в 19:00 в здании на Тверской, 14. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой музея.

Дмитрий Тугаринов стал победителем в номинации «За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве» премии мэра Москвы имени Николая Островского.

Работы Тугаринова «Туфельки» и «Сфинкс» можно увидеть в парке скульптур «Музеон». Тугаринов стал автором единственного военного памятника Александру Суворову в Швейцарии, установленного на высоте 2100 метров над уровнем моря, на перевале Сен-Готард.

Выставка будет состоять из нескольких зон, отражающих периоды и темы работ скульптора, народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора МГАХИ имени В. И. Сурикова. Среди них скульптуры писателей и поэтов, бюст Суворова и модели памятника генералиссимусу в Швейцарии, бытовые сцены 80-х годов, «Москва сортировочная» и многие другие.