27.02.2020

В кинотеатрах нашей страны за последние два года было продано более 200 млн билетов.

Тем самым Россия оказалась на первом месте по кинопрокату среди европейских стран по числу зрителей, сообщается на официальном сайте Фонда кино. Такие сведения приводятся в докладе, который представила в рамках Берлинского кинофестиваля Европейская аудиовизуальная обсерватория.

Доклад содержит сведения о посещаемости кинотеатров за 2019 год в странах ЕС и других странах Европы, не входящих в Евросоюз. Как следует из его данных, Россия заняла первое место по посещаемости кинотеатров.

За указанный период в кинотеатрах России было продано более 219,4 миллиона билетов, что на 9,5% выше показателя 2018 года (200,4 миллиона). Это делает российский рынок кинопроката крупнейшим среди стран ЕС и одним из крупнейших по объему кинотеатральной посещаемости, отмечается в докладе.

В качестве официального источника информации о кинопрокате на территории России Европейская аудиовизуальная обсерватория впервые использовала Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС), оператором которой является Фонд кино.