27.02.2020

Смотр пройдет с 4 по 8 марта в киноцентре «Октябрь».

Такое решение организаторы приняли в честь 100-летия со дня рождения легендарного итальянского режиссера Федерико Феллини (1920-1993), сообщили ТАСС в пресс-службе проекта «Каро.Арт». В рамках XI фестиваля «Из Венеции в Москву» покажут лучшие из картин, представленных на 76-м Венецианском международном кинофестивале.

Смотр откроется фильмом «Вся моя безумная любовь» в жанре роуд-муви, повествующем о подростке-аутисте и его отце. Семейная тема продолжится в минималистичной драме «Соле», добавили в пресс-службе.

7 марта гости увидят документальный фильм режиссера Эудженио Каппуччио «Бесконечный Феллини», после чего смогут обсудить картину с кинокритиком Всеволодом Коршуновым. В юношестве Каппуччио работал ассистентом Феллини на съемках фильма «Джинджер и Фред», в дальнейшем называл его своим учителем.

Вечером 7 марта пройдет показ отреставрированной версии первой автобиографичной картины Феллини «Белый шейх». Закроется фестиваль кинокартиной «Мэр района Санита».