27.02.2020

Церемония вручения премии The Art Newspaper Russia прошла в Гостином Дворе в Москве 26 февраля.

Выставка проходила в Екатеринбурге с 12 сентября по 1 декабря прошлого года под темой «Бессмертие». Биеннале удостоилась награды «за новаторскую интерпретацию вечной темы и ударную работу с производственными объектами», сообщает портал Культура.Рф.

Музеем года по версии премии стал Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Он был удостоен награды «за открытость новациям, расширение границ влияния музея и новый подход к старому искусству».

Победителем в номинации «Реставрация года» стали Музеи Московского Кремля. За личный вклад в их достижения поблагодарили Благотворительный фонд Владимира Потанина.

Книгой года эксперты признали издание «Бумажная архитектура: антология» Юрия Аввакумова. Книга рассказывает о разновидности концептуализма в архитектуре, воплотившейся в журнальных публикациях, выставках и конкурсах идей как продукт нонконформистской рефлексии, использующей разные архитектурные стили для создания многозначных проектных композиций.

Победителям вручили призы-скульптуры Сергея Шеховцова в виде перекрещивающихся лондонского Биг-Бена и Спасской башни Кремля.