27.02.2020

Четыре выездные сессии открытого лектория состоятся в Сыктывкаре 12–13 марта.

В рамках программы III Северного культурного форума лекторий обсудит такие темы, как «Музейный сторителлинг», «Профессии», «Подкасты» и «Кино».

Спецпроект Санкт-Петербургского международного культурного форума продолжает в этом году серию региональных мероприятий, расширяя их географию. Перед Днем работника культуры 11–13 марта состоятся первые выездные сессии лектория в 2020 году.

Темой первой встречи, которая состоится 12 марта, станет «Музейный сторителлинг». Участники обсудят нетривиальную форму коммуникации, формирующую реальность через рассказ, интерпретацию и акценты. Представители музейного сообщества Юлия Глазырина и Юлия Глотова расскажут, как сделать эффективной коммуникацию с новой аудиторией при помощи цифрового сторителлинга.

Теме подкаста как набирающего популярность формата будут посвящены паблик-ток Яны Семёшкиной (12 марта) «Как стать автором подкаста?» и дискуссии «Подкасты в культуре» (13 марта).

Создатель подкастов «Fabula Rasa» и «ВопЛи» Яна Семёшкина расскажет о том, из каких источников автору черпать интересные темы и вдохновение. Участники дискуссии «Подкасты в культуре» обсудят перспективность подкастинг для медиа, бизнеса и культурных институций.