27.02.2020

Экспозиция дает возможность проследить перемены в жизни общества через мир финансов.

Выставка открылась в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького при поддержке Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО. Экспозиция носит название «250 лет российским бумажным деньгам».

На восемнадцати стендах представлены изображения российских денежных знаков, начиная от ассигнаций Екатерины II до современных банкнот. Посетители увидят, как со сменой эпох менялись и российские денежные знаки.

Изменения в политическом устройстве страны отражались на их внешнем виде, степени защиты и названиях. В разное время на территории нашей страны находились в обращении ассигнации, червонцы, кредитные билеты, расчетные знаки и билеты Государственного банка.

Посетители узнают, почему первые пятирублевые ассигнации назвали в народе «синицей», хотя никаких птиц на банкноте нет, как выглядели «Катенька» и «Петенька» и другие интересные факты из истории дензнаков. Банкноты представлены на выставке и как исторические свидетельства, и как произведения искусства, сообщает рязанское агентство 7info.