27.02.2020

Выставка Татьяны Андриановой и Марии Галенко открылась в зале «Смольный».

Авторы работают только с аналоговой черно-белой фотографией без помощи лабораторий, пишут «Санкт-Петербургские ведомости». Как рассказали фотохудожницы, образ увиденного создают обработка негатива и печать с выбором вида и размера фотобумаги, что невозможно в «цифре».

Фотографы отобрали для выставки около 50 снимков, сделанных ими в разные годы. На фото много старых церквей и усадеб, расположенных в Белогорке, Старой Слободе и Тайцах, в Дылицах и Сойкиной горе.

«От часовни в деревне Лесище уже ничего не осталось. А дом Ганнибалов в Кобрине сгорел в 2018 году, через несколько лет после съемок», – отмечается в публикации.

Пейзажная фотография работ «Снег выпал», «Ветрено» и «Скользкая дорога» показывает сильные стороны черно-белой фотографии, когда от созерцания зимы ничто не отвлекает.

Выставка продлится до 10 апреля. Новые работы будут показаны вскоре в музее-усадьбе «Суйда» и культурном центре «Дом Исаака Шварца», расположенном в поселке Сиверский.