27.02.2020

Новое экспозиционное пространство создано на базе музея-заповедника «Старая Сарепта».

Как сообщили «Интерфаксу» в областном комитете культуры, на выставке можно будет узнать историю использования горчицы – от Древней Греции до достижений современного горчичного завода. Особый акцент будет сделан на историю распространения горчицы в России и на ее производство в Сарепте.

Посетителям предложат самим получить горчичное масло из семян на прессах по технологиям 200-летней давности, после чего они смогут попробовать результат.

На выставке создана цифровая электронная «Горчичная библиотека», на которой представлены экспонаты из фондов музея-заповедника. Кроме того, демонстрируется макет горчичного завода, а также торгового дома Сарепты в Петербурге.

Горчица из Сарепты стала известна во всем мире как «русская», сделав Царицын одним из трех мировых горчичных столиц наряду с такими центрами производства, как французский Дижон и английский Девоншир. «Именно в Сарепте в 1810 году появился первый в России горчично-маслобойный завод, ставший одной из "визитных карточек" Волгоградской области», – сообщает комитет культуры.