27.02.2020

Находку сделали в ходе обследования пещеры в долине Гуаядекеон на острове Гран-Канария.

Останки 72 человек были мумифицированы в VIII-X веках нашей эры. Об этом сообщает Archaeology News Network.

Мумифицированные и скелетированные останки были помещены в пещеру для ритуальных целей, полагают ученые. Они принадлежат аборигенам острова, народу под названием «гуанчи», который веками жил на Канарских островах в доиспанский период.

Эксперты обнаружили остатки погребальных саванов из кожи животных и растительных волокон. Изучение останков подтвердило гипотезу о том, что индейцы Канарских островов готовили всех своих усопших для погребальных церемоний так же, как и индейцы материка.

Погребальная пещера расположена на высоте в семь метров. Чтобы подняться в нее, ученым пришлось использовать альпинистское снаряжение. Саму же пещера нашли с помощью беспилотного летательного аппарата.