27.02.2020

Акция приурочена к 75-летию Победы.

Решение было принято в рамках проекта «20 фильмов о Великой Отечественной войне», организованного Минкультуры РФ, Госфильмофондом России и Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Как сообщает официальный сайт Минкультуры РФ, наиболее популярными по запросам стали «Сын полка» (122 заявки), «В 6 часов вечера после войны» (114 заявок) и «И ты увидишь небо» (107 заявок). Больше всего заявок прислал Краснодарский край.

Программа «20 фильмов о войне» – первый шаг по реализации нацпроекта «Культура», в рамках которого Госфильмофонд России в течение пяти лет оцифрует более 22 тысяч фильмовых материалов из архивов. Цель программы – популяризация советских фильмов о войне.

Кинотеатрам, желающим получить фильм, следует зарегистрироваться на сайте Госфильмофонда России gosfilmofond.ru и заполнить электронную анкету.

Всего городским и сельским кинотеатрам России предложено для бесплатного скачивания 20 оцифрованных архивных фильмов. В их числе «Ты помнишь», «Звезда», «Молодая гвардия», «Великий перелом», «Перед рассветом», «Небесный тихоход», «Любой ценой», «Грозные ночи», «Назначаешься внучкой», «Здесь твой фронт», «Железное поле», «Отряд специального назначения», «Два бойца», «Сын полка», «В 6 часов вечера после войны», «Жди меня», «Рядовой Александр Матросов», «Сильные духом», «Охота на единорога», «И ты увидишь небо». Заявки на фильмы поступают не только из России, но и из других стран, в том числе из Великобритании, Греции, Италии, Македонии и даже Австралии.