27.02.2020

Смотр объявил о начале приема заявок на участие.

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет с 1 по 5 августа. О начале приема заявок с 28 февраля сообщила пресс-служба мероприятия.

Заявки принимаются по 15 мая через сайт, электронную почту и онлайн-платформу. В заявке должны быть указаны ссылки на видеоролик в виде не более чем два готовых эпизода, а также название и синопсис веб-сериала.

В прошлом году на смотр было подано около 1300 заявок из 30 стран. Сейчас на участие в фестивале могут претендовать веб-сериалы, созданные в 2019–2020 годах на любом языке.

С конца 2018 года Realist Web Fest стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). Чемпионат представляет собой таблицу самых успешных онлайн-проектов года по результатам главных мировых веб-фестивалей.