27.02.2020

Премьера кинокартины состоится в конце сентября.

Документальный фильм расскажет о том, как советский режиссер, актер и сценарист Сергей Бондарчук подходил к исследованию темы войны, сообщил ТАСС автор проекта Антон Желнов. Продюсером картины стал Федор Бондарчук.

Главным акцентом ленты стали фильмы Сергея Бондарчука на тему войны. «Премьера приурочена к столетию со дня рождения Сергея Бондарчука», – пояснил Желнов.

Главным образом фильм посвящен таким картинам режиссера, как «Война и мир», «Судьба человека» и «Ватерлоо», отметил автор проекта. По его словам, лента является не столько биографическим проектом, сколько фильмом о фильмах, которые исследует природу батализма в российском и мировом кинематографе.

Соавтором проекта стал Денис Катаев. «Сейчас мы на съемках в Лондоне, до этого были съемки в США и Москве», – поделился Желнов.