27.02.2020

Культурный форум проходит в Калининграде с 25 по 27 февраля.

В работе панельной дискуссии «Цифровое развитие культуры: лучшие практики» приняли участие директор Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадим Ваньков, директор Главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России Андрей Гусев, замдиректора по цифровому развитию ГМИИ им. А. С. Пушкина Владимир Определенов, завотделом фототехнической работы РОСФОТО Алексей Тихонов, гендиректор «Музей плюс» Михаил Угольников и другие. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Вадим Ваньков рассказал о формировании единого пространства культуры на примере федерального проекта «Цифровая культура», а также о порталах Культура.рф и История.рф, о гиде по музеям России с технологией дополненной реальности Artefact, а также о Государственном каталоге музейного фонда РФ и о Национальной электронной библиотеке (НЭБ).

По его словам, Минкультуры активно создает платформенные решения и равные для всех возможности, поэтому ведомство призывает все учреждения культуры воспользоваться ими для продвижения себя и научиться взаимодействовать с аудиторией.

В рамках панельной дискуссии были рассмотрены вопросы работы геоинформационной системы контроля исполнения нацпроекта «Культура», развития электронной коммерции музейной и туристической отрасли, а также стандарты и перспективы сохранения цифрового культурного наследия.