27.02.2020

В издание войдет иллюстрированный альбом, фотографии и географические карты 1920-х годов.

Юбилей поэта будет отмечаться 3 октября 2020 года. О выпуске издания, посвященного маршрутам его путешествия, рассказала ТАСС научный руководитель научного центра Есенина, профессор Ольга Воронова.

Работу над проектом «Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор», посвященным маршрутам поэта по пяти странам и 35 городам Западной Европы, завершили ученые Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (РГУ) еще в 2017 году.

Это второй этап проекта, который разрабатывается творческим коллективом РГУ им. Есенина, и один из ключевых проектов юбилейного года. Есенин находился в США четыре месяца — с октября 1922 года по февраль 1923 года, посетив 15 городов и штатов, а также участвовал в зарубежном турне Айседоры Дункан.

«Длительный период знакомства с Америкой отразился на его творчестве. По итогам этой поездки был написан публицистический очерк «Железный Миргород», многие впечатления вошли в поэму «Страна негодяев», – рассказала Воронова.

Только в Нью-Йорке в список есенинских мест вошла Фондовая биржа, запечатленная поэтом в «Стране негодяев», а также публичная библиотека, в которой поэт договаривался о переводе своих произведений на английский язык и их издании в США. В издании будет также рассказано о посещениях Карнеги-холла, в котором Дункан представила четырехтысячной публике молодого русского поэта.