27.02.2020

Специально для съемок был приглашен британский оператор Дэвид Уолдман.

Инициатором проекта документального фильма об англичанке Кэт Марсден, в XIX веке отправившейся из Британии в Якутию в поисках лекарства от лепры, стала якутская компания «Арктикфильм».

Съемки фильма о жизни англичанки начались в Якутске и Вилюйске и продлятся до 1 марта. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта, продюсер и актриса Саха академического театра имени П. А. Ойунского Тамара Обутова.

Кэт Марсден – английская сестра милосердия, посвятившая свою жизнь спасению людей от проказы. В феврале 1891 года благодаря поддержке российской императрицы Марии Федоровны и британской королевы Виктории Марсден отправилась в путь длиной в 8 тысяч километров, который привел ее в Якутию. Медсестра пересекла почти всю Россию на санях и добралась до Вилюйска. В 1892 году благодаря нее в селе Сосновка Вилюйского улуса открылась лечебница для прокаженных.

Марсден описала свое путешествие в Сибирь в книге «На санях и верхом на лошади к изгнанным сибирским прокаженным».

Для съемочных работ из Великобритании были приглашены оператор Дэвид Уолдман и Фелисити Астон – британский ученый, метеоролог, путешественница, первая женщина, которая пересекла Антарктиду, принимавшая участие в экспедициях в Арктике и Гренландии.

Режиссером фильма стал главный режиссер театра им. П. А. Ойунского Руслан Тараховский. Креативным режиссером и оператором стал Дэвид Уолдман, которому помогает московский оператор Вячеслав Сачков. Проект поддерживают якутские ученые. Сейчас съемки не финансируются, вся команда работает на энтузиазме.