27.02.2020

Выступление хора на гастролях в Болгарии собрало более 3 тысяч зрителей.

В среду «Хор Турецкого» провел первый из трех концертов своих болгарских гастролей. Зрительный зал Национального дворца культуры вместе с российскими исполнителями пел «Подмосковные вечера», «Моя страна, моя Болгария», «Калинку» и «Пусть всегда будет солнце».

Музыкальный спектакль хора шел почти три часа. Билеты на концерт были распроданы задолго до начала, рассказал корреспонденту ТАСС Михаил Турецкий.

«Люди, похоже, соскучились по нормальной музыке, а мы предлагаем им огромный репертуар – очень много русских песен, классику, рок, шансон, фольклор и много других музыкальных жанров, причем на разных языках», – отметил он. По его словам, болгарам нравятся шлягеры, которые идут своими корнями из Советского Союза.

«Мы тщательно готовились к концертам, ведь по отзывам организаторов гастролей это событие очень способствует сближению болгарского и российского народов», – подчеркнул Турецкий. По его словам, близость Европы диктует Болгарии высокий уровень культуры, поэтому болгарский зритель хорошо воспринимает классическую музыку и понимает музыкальное искусство.