27.02.2020

Первое исполнение произведения в нашей стране подготовил оркестр Петербургской филармонии.

Премьера сюиты современного немецкого композитора пройдет в четверг в Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Шостаковича. Во время исполнения будет идти демонстрация картин из собрания Эрмитажа.

Мероприятие состоится в рамках программы абонемента «Диалоги об искусстве», который проводит филармония совместно с Государственным Эрмитажем, пояснили в пресс-службе организаторов. Неотъемлемой частью таких концертов стала демонстрация полотен из собрания музея, а также тематические выступления его сотрудников.

В визуальном ряде концерта также будет использовано изображение картины Питера Брейгеля Старшего «Вавилонская башня», которое предоставил филармонии венский Музей истории искусств специально для данной программы, отметили в пресс-службе.

Мировая премьера «Вавилон-сюиты» состоялась в 2014 году в рамках фестиваля в австрийском Графенегге под управлением Кента Нагано. Автор сочинения Видман использовал, по его выражению, «языковую путаницу», которая в наши дни вновь становится такой же актуальной чертой повседневности, как и в древнем Вавилоне.