Праздник Сагаалгана в дни культуры Бурятии в Кремле посетили 11 тысяч человек
27.02.2020
Концерт и выставка в честь буддийского Нового года прошли 25 и 26 февраля.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства, такое масштабное празднование Сагаалгана в Государственном Кремлевском дворце состоялось впервые. В результате за два дня концерта и выставки тысячи москвичей и гостей столицы познакомились с традициями буддизма в России и культурой народов, проживающих в Бурятии.
Как сообщил журналистам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, представители региона смогли показать гостям всю красоту бурятской культуры, ее широту и разнообразие. «Чем больше людей увидят концерт, тем больше впечатлений будет о республике...» – подчеркнул он.
По словам Цыденова, многие гости говорили, что узнали о Бурятии впервые. Прикоснувшись к ее истории, культуре и творчеству, они захотели приехать в регион, чтобы увидеть все своими глазами.
В Гербовом фойе перед началом концерта гости увидели экспозицию, посвященную культуре и быту бурятского народа. Публика познакомилась с работами бурятских художников и с Атласом тибетской медицины.
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