27.02.2020

Концерт и выставка в честь буддийского Нового года прошли 25 и 26 февраля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства, такое масштабное празднование Сагаалгана в Государственном Кремлевском дворце состоялось впервые. В результате за два дня концерта и выставки тысячи москвичей и гостей столицы познакомились с традициями буддизма в России и культурой народов, проживающих в Бурятии.

Как сообщил журналистам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, представители региона смогли показать гостям всю красоту бурятской культуры, ее широту и разнообразие. «Чем больше людей увидят концерт, тем больше впечатлений будет о республике...» – подчеркнул он.

По словам Цыденова, многие гости говорили, что узнали о Бурятии впервые. Прикоснувшись к ее истории, культуре и творчеству, они захотели приехать в регион, чтобы увидеть все своими глазами.

В Гербовом фойе перед началом концерта гости увидели экспозицию, посвященную культуре и быту бурятского народа. Публика познакомилась с работами бурятских художников и с Атласом тибетской медицины.