26.02.2020

Дирижеру оперного оркестра исполнилось 75 лет.

В честь юбилея в «Геликон-опере» был организован гала-концерт «Маэстро и его друзья», передает телеканал «Россия Культура». На нем выступили артисты из четырех музыкальных театров, с коллективами которых Евгений Бражник связан творческими узами.

По словам дирижера, Екатеринбургский театр оперы и балета, который сейчас называется «Урал. Опера. Балет», был началом его деятельности. Главным его театром стала «Геликон-опера», пояснил он.

«Я также работаю в Театре Станиславского и Немировича-Данченко приглашенным дирижером и главным приглашенным дирижером в детском Музыкальном Театре имени Сац», – рассказал юбиляр. Солисты из этих театров приняли участие в гала-концерте.