26.02.2020

Список участников совета утвердит Министерство культуры РФ, первое заседание состоится в марте.

Совет станет совещательным органом, который будет определять единую повестку для продвижения российского аудиовизуального контента на международных рынках, а также выдвигать меры по их реализации, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Об этом в ходе проведения Европейского кинорынка в рамках Берлинского международного кинофестиваля рассказала глава «Роскино» Евгения Маркова. По ее словам, лидеры киноиндустрии давно выступали за то, чтобы вести более активное и непосредственное участие в страновом продвижении на рынках мира.

«Индустриальный совет должен стать площадкой, где участники рынка смогут синхронизировать свои усилия и обсудить приоритеты развития отрасли, а «Роскино» – стать единым индустриальным центром для взаимодействия с международным профессиональным сообществом: продюсерами, дистрибьюторами, фестивалями и прессой», – рассказала Маркова.

В Индустриальный совет «Роскино» войдут главы крупнейших кино, ТВ- и анимационных компаний, а также режиссеры, кинокритики, представители дистрибьюторов и журналисты. В совете будут представлены госструктуры, ответственные за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента.