26.02.2020

Фото: ANSA / Università Statale di Milano

Подобные варианты украшения саркофагов встречаются археологам крайне редко.

Совместная египетско-итальянская команда археологов в ходе раскопок в египетском Асуане обнаружила древний некрополь, внутри которого на крышке саркофага найдено изображение «охранника мумий» – леопарда. Об открытии сообщает агентство ANSA.

Археологи вскрыли некрополь на участке пустыни на глубине пять метров, расположенном в археологической зоне на западном берегу реки Нил. Ранее на этом участке было раскопано более 300 скальных и подземных гробниц.

Гробница оказалась подземной и общей. Археологии нашли в ней большую погребальную камеру, в которой находилось 30 тел умерших, похороненных во II веке до нашей эры.

Рядом с телами нашли множество ритуальных предметов, в том числе носилки, которые были предназначены для переноски мумий, погребальную «кровать», части саркофагов, множество керамических изделий и позолоченные саваны.

На крышке деревянного саркофага исследователи обнаружили хорошо сохранившееся цветное изображение леопарда. Это изображение было призвано защищать умершего во время путешествия в загробном мире.

Леопард был распространенным символом в Древнем Египте, но археологи крайне редко находили его разукрашенные варианты. По мнению археологов, такое изображение говорит о том, что кто-то из похороненных в общей гробнице был при жизни важным человеком.