26.02.2020

Картина также будет показана на российском телевидении.

Фильм режиссера Елены Хазановой повествует о легендарной женщине-фридайвере Наталье Молчановой. По словам продюсера картины Ольги Дановой, ленту ждут в прокате в США и странах Европы этой весной.

«Фридайверы всего мира ждут фильм с большим нетерпением», – отметила Данова в разговоре с ТАСС. По ее словам, в России не очень много теплых морей, поэтому здесь группа почитателей Молчановой не самая многочисленная. Однако в морских странах имя Натальи Молчановой было по-настоящему культовым, подчеркнула продюсер.

Создатели фильма уже заключили конкретные договоренности о прокате с такими странами, как США, Испания, Франция, Швейцария и другие, сказала она. Выход в прокат за рубежом планируется этой весной.



В российский прокат фильм «Один вдох» выйдет 5 марта. Главную роль в ленте исполняет Виктория Исакова. Картина основана на реальной биографии «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, пропавшей без вести во время очередного погружения в 2015 году.