26.02.2020

Восстановление пяти памятников станет первым этапом реконструкции комплекса.

Один из памятников музея – Покровская церковь, привезенная сюда из села Зеленое Городецкого района в середине прошлого века. Здание было построено в 1672 году, сообщает телеканал «Россия Культура».

В числе других памятников, которые будут восстанавливать в этом году, дом Павловой середины XIX века, а также верховой и ямный овины – хозяйственные постройки времен царской России.

Самый сложный объект, по признанию самих реставраторов, – вековая девятиметровая мельница. В ходе реставрации она будет полностью разобрана и проверена «по бревнышку».

Восстановлением памятника зодчества конца XIX века занимается Антон Мякишев. «Понимание происходит, что объект простоял уже больше ста лет. И в твоих руках ответственность за то, чтобы объект после тебя мог простоять еще долгие годы», – сказал реставратор.