26.02.2020

Смерть главы музея наступила 24 февраля.

Знаменов родился в Ленинграде, окончил истфак, где изучал историю искусства. С 1965 года начал работать в музее-заповеднике «Петергоф» в должности главного хранителя, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Под руководством Знаменова были восстановлены многие памятники музея-заповедника. Он был противником тех, кто предлагал оставить разрушенный немецкими нацистами «Петергоф» как напоминание о том, что искусство не вечно. По его словам, восстановление пригородов нужно было для того, чтобы поднять дух народа.

При воссоздании Петергофа под его руководством реставраторы обращались к архивам и документам, изучали каждую деталь, в том числе оттенки стен и позолоты. Кроме того, петергофские дворцы нужно было заново насыщать предметами интерьера – при Знаменове собрание музея увеличилось в сорок раз.

Глава «Петергофа» вместе с коллегами неустанно ездил по аукционам и антикварным салонам, общался с коллекционерами. В результате со всего мира в «Петергоф» везли уникальные вещи, которые считали утраченными навсегда. Так, мерные иконы, написанные в честь рождения будущего императора Александра II, всплыли в Италии, а подушка, пропитанная кровью смертельно раненного террористом монарха – в Германии.

Знаменов инициировал создание музеев, раскрывающих историю дворцово-паркового комплекса. Благодаря ему в «Петергофе» появились Музей семьи Бенуа, Особая кладовая, Музей фонтанного искусства, Музей императорских велосипедов, Музей императорских яхт, Музей коллекционеров и Музей игральных карт.

Также при Знаменове в состав музея вошел Ораниенбаум. В прошлом году в дворцах и парках «Петергофа» побывали почти шесть миллионов туристов.

Прощание с Вадимом Знаменовым состоится в пятницу, 28 февраля, в 12.00 в Большом Петергофском дворце. Его прах будет предан земле на Бабигонском кладбище Петергофа. В этот день дворец закроют для посетителей.