26.02.2020

О смерти завкафедрой специального фортепиано сообщил ректор Консерватории Александр Соколов.

«Это тяжелое для всех нас известие», – сказал Соколов в разговоре с ТАСС. Сведения о дате и месте прощания и похорон станут известны позднее.

Сергей Доренский начал педагогическую работу в Московской консерватории в 1957 году, с 1981 года носил звание профессора.

В 1978 году был избран деканом фортепианного факультета, проработал в этой должности почти 20 лет. C 2007 года возглавлял кафедру специального фортепиано.

В числе учеников Доренского – народные артисты России Николай Луганский и Денис Мацуев, заслуженные артисты РФ Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Вадим Руденко, Станислав Бунин, Екатерина Мечетина, Ивари Илия и другие.