26.02.2020

Постановка будет показана 28 и 29 февраля.

Генеральные прогоны нового спектакля в постановке литовского режиссера состоятся в среду и четверг, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

По ее словам, для Московского Художественного театра «Чайка» является символом обновления, которое принес театр мировой сцене. «После триумфальной постановки Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ», – подчеркнула Витвицкая.

Сейчас в МХТ идет выставка «Чайка. Перезагрузка», организованная Музеем МХАТ. Экспозиция отражает хронологию всех четырех постановок пьесы на сцене МХТ.

В год 160-летия Чехова «Чайка» снова будет поставлена на сцене МХТ, уже в пятый раз. «Это самая любимая моя пьеса, сама судьба подбирала и делала этот кастинг. И я этому очень рад», – заявил режиссер Оскарас Коршуновас.