26.02.2020

Мероприятие посвящено памяти краеведа Сергея Еремеева.

Археологи, историки и краеведы представят доклады, охватывающие период от эпохи каменного века до позднего Средневековья. Об этом сообщает 35media.

Как рассказал изданию директор Музея археологии Александр Кудряшов, на чтениях выступят несколько археологов из Череповца, а также студенты и магистранты. Будут присутствовать специалисты и из других музеев, отметил он.

В новом здании Музея археологии чтения проводятся впервые. С 2004 по 2018 год чтения проводились в старом здании на улице Красной, где и трудился Сергей Еремеев.

Еремеев проработал в череповецком музее более десяти лет и остался в памяти коллег как талантливый педагог, интересный человек и перспективный археолог. Он ушел из жизни в 42 года.

Еремеевские чтения проходят раз в два года и длятся два дня. По итогам мероприятия будет опубликован сборник докладов.