26.02.2020

Экспозиция Большого театра будет проходить в Вятском Некрасовского района.

Выставка в честь 180-летия со дня рождения Петра Чайковского откроется в историко-культурном комплексе «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой в марте, сообщает пресс-служба комплекса.

Посетители увидят эскизы костюмов и декораций, фотографии, афиши к операм «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», а также к балетам «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Проект будет реализован благодаря меморандуму, подписанному в ноябре 2019 года руководством Большого театра и представителями комплекса «Вятское».

Первым совместным проектом в рамках меморандума стал концерт народного артиста России, баса Большого театра Владимира Маторина в селе Вятское 22 февраля.

Село Вятское впервые упоминается в исторических источниках в 1502 году. После реализации проекта село стало историко-культурным комплексом, в котором действуют более десятка музеев и ряд церквей.