26.02.2020

Постановка была представлена во французской столице с 22 по 25 февраля.

Окончание гастролей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Париже прошло с аншлагом, сообщает ТАСС. В заключительный вечер администрации театра «Мариньи» на Елисейских полях пришлось установить дополнительные кресла, сообщил один из организаторов парижского тура Антон Лошак.

В ходе гастролей театр трижды показал спектакль об уроках холокоста «Наш класс», поставленный по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека. В основу пьесы положена история о том, как в июле 1941 года в оккупированной немцами Польше жители городка Едвабне согнали в овин сотни своих односельчан-евреев и заживо сожгли их.

В этой страшной истории стали палачами и жертвами 10 одноклассников, у каждого из которых есть реальный прототип. Их роли сыграли молодые вахтанговские артисты Ксения Кубасова, Полина Кузьминская, Дарья Щербакова, Алексей Гиммельрейх, Владимир Логвинов, Юрий Поляк, Павел Попов, Максим Севриновский, Эльдар Трамов и Владимир Шульев.

Спектакль поставила режиссер Наталья Ковалева. В его создании принимали участие художник Александр Боровский, композитор Клавдия Тарабрина и хореограф Ирина Филиппова.