26.02.2020

Оркестр является одним из старейших во Франции.

Выступление состоится в Свердловской филармонии в Екатеринбурге в среду, сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

Коллектив возглавляет Николай Шепс-Цнайдер. Солистом программы станет Жан-Ив Тибоде, один из самых титулованных пианистов Франции.

Оркестр выбрал для своего российского тура Увертюру к опере «Тангейзер» Вагнера, Концерт для фортепиано с оркестром Грига и Симфонию №1 Малера. Для маэстро Николая Шепс-Цнайдера программа екатеринбургского концерта носит личный оттенок, так как именно с Первой симфонией Малера этот дирижер дебютировал в Большом зале Венского Музикферайна, отметили в управлении культуры.