26.02.2020

Экспонаты из коллекции музея войдут в экспозицию об Арктике.

Выставка Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), проведение которой намечено в Британском музее в конце мая, расскажет посетителям о культуре и климате Арктики. Сотрудники петербургского музея рассказали журналистам, что некоторые экспонаты будут впервые демонстрироваться за пределами России.

Большой выставочный проект «Арктика: культура и климат» посвящен истории Арктики и традиционным культурам народов, населяющих этот регион. Кроме того, экспозиция расскажет о проблемах глобального изменения климата на планете.

Выставка будет длиться до конца августа. Участие в ней полезно для Кунсткамеры потому, что это не только представление предметов музея на мировой музейной сцене, отметили представители учреждения.

«Арктика – в поле нашего зрения, одна из ведущих научных тем. Мы с интересом откликнулись, написали статьи в каталог, отправляем вещи, сопровождаем это нашими комментариями и мнениями, в том числе показывающими, что потепление и вообще всякого рода колебания, они для Арктики не новость. Скажем, у тех же ненцев есть легенда о том, что каждые две тысячи лет приходит потоп, он накрывает собою землю, и люди гибнут, затем они появляются вновь и вновь живут две тысячи лет», – рассказал журналистам директор Кунсткамеры Андрей Головнев.