26.02.2020

Символическая закладка камней новых учреждений прошла во вторник, 25 февраля.

В торжественной церемонии участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Антон Алиханов, руководители учреждений Зельфира Трегулова и Владимир Урин, президент фонда «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская, генеральный директор ОАО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов и главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев.

Как сообщает официальный сайт Минкультуры РФ, строительство культурно-образовательного центра было начато по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Культура». К концу 2023 года на острове Октябрьский откроется филиал Большого театра вместимостью в 950 мест в большом зале и 300 мест в малом зале.

Музейный комплекс общей площадью 17 600 квадратных метров, кроме экспозиционных залов, включает две аудитории на 276 мест и 98 мест соответственно.

Объекты вписаны в парковую зону, в ней расположатся открытые площадки, амфитеатры и террасы. Они позволят проводить многочисленные мероприятия на открытом воздухе, в том числе концерты, спектакли и городские праздники.