26.02.2020

О возможности увидеть уникальную коллекцию сообщил глава республики Радий Хабиров.

Коллекция доступна для посетителей Музея археологии и этнографии в Уфе. Ранее экспозиция древних золотых изделий находилась в ограниченном режиме доступности, так как музей был научной базой Института этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН.

По решению властей Уфы уникальная коллекция удивительных золотых оленей возрастом более 2500 лет теперь открыта для всех, сообщил руководитель республики в своем аккаунте соцсети. Глава региона напомнил жителям и гостям республики о том, что сарматское золото обнаружил башкирский археолог Анатолий Пшеничнюк в 1987 году.

«Эти артефакты научно доказывают существование в наших местах развитой цивилизации еще в V–IV веках до нашей эры», – подчеркнул Хабиров. По его словам, такие шедевры должны быть доступны всем людям, а не только ученым.

Древние золотые изделия из Филиповских курганов V–IV веков до нашей эры были оценены мировым ученым сообществом как научное открытие мирового значения. Благодаря золоту сарматов Южный Урал начал считаться одним из крупных культурных, экономических и политических центров Степной Евразии в древности.