25.02.2020

Предполагается, что экспозиция состоится не ранее чем в конце 2020 года.

Минкультуры РФ выступило с рекомендацией о переносе выставки президента Российской академии художеств (РАХ), скульптора и художника Зураба Церетели. Проведение экспозиции было намечено в марте в Пекине.

Поводом для такой рекомендации стала угроза распространения коронавируса. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе РАХ, ведомство рекомендовало перенести выставку на конец 2020 года.

«Точные даты не определены, но предположительно она пройдет в конце 2020 года — начале 2021 года. Это связано с рекомендациями, которые поступили в Академию художеств из Министерства культуры РФ», – сообщили в пресс-службе.

Ранее проведение массовых мероприятий было отменено властями Китая и Италии. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 80 тысяч, летальный исход зафиксирован в более чем 2,7 тысячи случаях.