25.02.2020

29 февраля в музее состоится второй концерт из цикла «Альт-Аристократ».

В рамках цикла музей представляет своим гостям звучание музыкальных инструментов, хранящихся в Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ. Коллекция является самым значительным в мире государственным собранием струнных смычковых инструментов, которые создавались на протяжении пяти столетий такими мастерами, как Антонио Страдивари, Пьетро Гварнери и братьями Амати.

Как сообщает пресс-служба музея, 29 февраля состоится второй концерт из цикла «Альт-Аристократ» – «Аристократический раунд & Альт. Виолончель. Фортепиано». Альтистка Дарья Филиппенко из симфонического оркестра «Новая Россия», худруком и дирижером которого является Юрий Башмет, виолончелист Василий Степанов и пианист Алексей Кудряшов исполнят произведения Бетховена, Чайковского, Шумана, Брамса, Баха и других композиторов.

Прозвучит альт работы Андреа Гварнери (Кремона, II пол. XVII в.) и виолончель работы Пьетро Гварнери (Кремона, II пол. XVIII в.) из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ.

24 апреля состоится концерт «Королевский прием & Альт. Орган. Флейта», сообщают организаторы.