25.02.2020

Танцоры представят новую программу в 13 городах с 1 по 23 марта.

В рамках программы «80 лет в танце и в жизни» ансамбль познакомит зрителей с историей, традициями и обычаями чеченцев, сообщила пресс-секретарь коллектива Фатима Мутаева.

Кроме городов Дальнего Востока и Сибири, ансамбль также выступит в Калининграде, отметила она. «Запланированный в феврале концерт в Москве перенесли на 10 сентября», – уточнила Мутаева в разговоре с ТАСС.

В каждой хореографической постановке юбилейной программы отразится история, традиции и обычаи чеченцев. Зрителей ждет встреча с аутентичным искусством, которое погружает в историю традиций и обычаев чеченского народа, отметила Мутаева.

«Программа включает 14 номеров, в том числе четыре новые постановки и сольный танец «Сорок кинжалов» в исполнении Адама Шабаева», – рассказала представитель ансамбля.